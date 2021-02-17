Налоговая ввела новый е-сервис

Чтобы упростить общение граждан с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, банками, другими учреждениями и организациями, ГНС ввела новый е-сервис «Получение сведений из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде, заверенных квалифицированной электронной печатью ГНС».

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Как воспользоваться услугой. Для получения сведений о доходах не нужно обращаться в органы ГНС:

достаточно с помощью Электронного кабинета подать запрос и получить ответ «Сведения из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов», заверенный квалифицированной электронной печатью ГНС ;

электронный документ, заверенный квалифицированной электронной печатью ГНС , является аналогом документа, выданного контролирующим органом в бумажной форме;

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проверить правовой статус подписи можно на официальном сайте центрального удостоверяющего органа в разделе «Доверительные услуги» → «Проверить подпись» по ссылке. Получатель электронного документа получает возможность идентифицировать подписанта такого документа и проверить его целостность.

Также в рамках нового е-сервиса предоставлена возможность получить лицом информацию о своих доходах за период, начиная с І квартала 1998 года за любые пять лет (с разбивкой поквартально).