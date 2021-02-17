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LinkedIn запускает новый сервис для поиска работы фрилансеров

LinkedIn запускает новый сервис для поиска работы фрилансеров

Популярная социальная сеть LinkedIn, которую используют для поиска работы, запускает новый сервис. Это ресурс Marketplaces, который будет помогать найти работу фрилансерам.

LinkedIn готова запустить новый сервис уже к концу 2021 года. Таким образом компания найдет новый источник доходов.

Как пояснили в компании, они увидели тенденцию роста рынка фрилансеров. Тут есть две причины – рост удаленной работы, а также поиск подработки фрилансерами, чтобы увеличить свой доход во время пандемии. Таким образом, компания хочет стать частью маленького, но перспективного рынка.

Сервис Marketplaces должен составить конкуренцию двум крупным игрокам на рынке: Upwork и Fiverr.

Интересно, что у LinkedIn уже есть похожий сервис под названием ProFinder. Однако Marketplaces будет иметь больший набор функций.

В частности здесь можно будет не только ознакомиться с предложением, но и выполнить операцию сразу на площадке. Вероятнее всего, LinkedIn будет получать комиссию.

Также прибыль будут приносить фрилансеры, которые будут платить за промо своего профиля и своих услуг. Это станет еще одним способом привлечь на платформу LinkedIn тех, кто раньше ее не использовал.

По материалам Телеканал новин 24
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