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«Газпром» сократил транзит газа по территории Украины до минимума за год

«Газпром» сократил транзит газа по территории Украины до минимума за год

Транзит российского газа по территории Украины упал до минимума за последний год. Это происходит на фоне оттепели в Европе, которая наступила вслед за морозами.

Об этом свидетельствуют данные на сайте “Оператора ГТС Украины”.

По данным компании, транзит 20 февраля упал до 67 млн кубометров. Этот объем является минимальным с января 2020 года, когда “Газпром” резко сократил транзит после рекордных объемов закачки в конце 2019 года.

В январе 2021 года “Газпром” прокачивал по территории Украины в среднем около 125 млн кубометров в сутки, в декабре прошлого года по 184 млн кубометров.

Как сообщало РБК-Украина, транзит российского газа по территории Украины в Европу в январе 2021 года составил 3,86 млрд куб. м. Это на 32% меньше по сравнению с декабрем.

НАК “Нафтогаз Украины” и российский “Газпром” 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Транзит российского газа в Европу по украинской газотранспортной системе в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. м).

По материалам РБК-Украина
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