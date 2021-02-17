«Газпром» сократил транзит газа по территории Украины до минимума за год

Транзит российского газа по территории Украины упал до минимума за последний год. Это происходит на фоне оттепели в Европе, которая наступила вслед за морозами.

Об этом свидетельствуют данные на сайте “Оператора ГТС Украины”.

По данным компании, транзит 20 февраля упал до 67 млн кубометров. Этот объем является минимальным с января 2020 года, когда “Газпром” резко сократил транзит после рекордных объемов закачки в конце 2019 года.

В январе 2021 года “Газпром” прокачивал по территории Украины в среднем около 125 млн кубометров в сутки, в декабре прошлого года по 184 млн кубометров.

Как сообщало РБК-Украина, транзит российского газа по территории Украины в Европу в январе 2021 года составил 3,86 млрд куб. м. Это на 32% меньше по сравнению с декабрем.

НАК “Нафтогаз Украины” и российский “Газпром” 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС составят 65 млрд куб. м в 2020 году, и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Транзит российского газа в Европу по украинской газотранспортной системе в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. м).