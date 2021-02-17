0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 113 0

Глава НБУ озвучил планы НБУ на ближайшие годы

Глава НБУ озвучил планы НБУ на ближайшие годы

НБУ ужесточит требования и продолжит гармонизацию банковского регулирования с законодательством ЕС в сфере обеспечения достаточного уровня капитала и ликвидности.

Об этом рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

О ближайших регуляторных планах Национального банка и текущей ситуации в финсекторе глава НБУ Кирилл Шевченко говорил с руководителями банков-членов Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI).

Насколько фактов о текущей ситуации в финсекторе:

Банки с запасом прочности проходят коронакризис и должным образом выполняют свои функции. Банковский сектор — прибыльный, высоколиквидный и капитализированный.

Процентные ставки впервые в истории Украины вошли в диапазон однозначных значений в первом полугодии 2020 года, сегодня они остаются на исторически низком уровне.

Кредитная активность банков заметно оживилась во втором полугодии. «Мы видим восстановление спроса на кредиты со стороны бизнеса и населения. Так же наблюдается рост аппетита банков к новому кредитованию. Чистые гривневые кредиты бизнеса выросли во втором полугодии на 7,3%, а населению — на 7,5%. Мы уверены, что эти темпы будут еще выше в текущем году. Для этого есть все предпосылки», — сказал он.

Ближайшие регуляторные планы НБУ:

  • С 1 апреля 2021 года — введение коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) на уровне 80% с постепенным его увеличением на 10 п. п. каждые полгода и доведением до 100%.
  • В первом полугодии 2021 будут определены новые сроки активации буфера консервации капитала и буфера системной важности. Введение буферов капитала было временно остановлено в марте 2020 года из-за коронакризиса.
  • С 1 июля 2021 года будут повышены веса риска для необеспеченных потребительских кредитов до 150% против текущих 100%.
  • В 2021 году все банки пройдут ежегодную оценку устойчивости. 30 банков дополнительно пройдут стресс-тестирование. Оценка устойчивости позволит выяснить, корректно ли банки отражают состояние кредитного портфеля, формируют резервы и могут противостоять возможным неблагоприятным явлениям в будущем.
  • В 2021 году банки начнут оценивать достаточность внутреннего капитала и внутренней ликвидности (ICAAP/ILAAP) в тестовом режиме.
  • С 1 января 2022 года – введение минимальных требований к покрытию капиталом операционного и рыночного рисков, которому будет предшествовать тестовый период расчетов.
По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.