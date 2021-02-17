Глава НБУ озвучил планы НБУ на ближайшие годы

НБУ ужесточит требования и продолжит гармонизацию банковского регулирования с законодательством ЕС в сфере обеспечения достаточного уровня капитала и ликвидности.
Об этом рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко.
О ближайших регуляторных планах Национального банка и текущей ситуации в финсекторе глава НБУ Кирилл Шевченко говорил с руководителями банков-членов Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI).
Насколько фактов о текущей ситуации в финсекторе:
Банки с запасом прочности проходят коронакризис и должным образом выполняют свои функции. Банковский сектор — прибыльный, высоколиквидный и капитализированный.
Процентные ставки впервые в истории Украины вошли в диапазон однозначных значений в первом полугодии 2020 года, сегодня они остаются на исторически низком уровне.
Кредитная активность банков заметно оживилась во втором полугодии. «Мы видим восстановление спроса на кредиты со стороны бизнеса и населения. Так же наблюдается рост аппетита банков к новому кредитованию. Чистые гривневые кредиты бизнеса выросли во втором полугодии на 7,3%, а населению — на 7,5%. Мы уверены, что эти темпы будут еще выше в текущем году. Для этого есть все предпосылки», — сказал он.
Ближайшие регуляторные планы НБУ:
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