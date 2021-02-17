Глава НБУ озвучил планы НБУ на ближайшие годы

НБУ ужесточит требования и продолжит гармонизацию банковского регулирования с законодательством ЕС в сфере обеспечения достаточного уровня капитала и ликвидности.

Об этом рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

О ближайших регуляторных планах Национального банка и текущей ситуации в финсекторе глава НБУ Кирилл Шевченко говорил с руководителями банков-членов Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI).

Насколько фактов о текущей ситуации в финсекторе:

Банки с запасом прочности проходят коронакризис и должным образом выполняют свои функции. Банковский сектор — прибыльный, высоколиквидный и капитализированный.

Процентные ставки впервые в истории Украины вошли в диапазон однозначных значений в первом полугодии 2020 года, сегодня они остаются на исторически низком уровне.

Кредитная активность банков заметно оживилась во втором полугодии. «Мы видим восстановление спроса на кредиты со стороны бизнеса и населения. Так же наблюдается рост аппетита банков к новому кредитованию. Чистые гривневые кредиты бизнеса выросли во втором полугодии на 7,3%, а населению — на 7,5%. Мы уверены, что эти темпы будут еще выше в текущем году. Для этого есть все предпосылки», — сказал он.

Ближайшие регуляторные планы НБУ:

С 1 апреля 2021 года — введение коэффициента чистого стабильного финансирования ( NSFR ) на уровне 80% с постепенным его увеличением на 10 п. п. каждые полгода и доведением до 100%.

В первом полугодии 2021 будут определены новые сроки активации буфера консервации капитала и буфера системной важности. Введение буферов капитала было временно остановлено в марте 2020 года из-за коронакризиса.

С 1 июля 2021 года будут повышены веса риска для необеспеченных потребительских кредитов до 150% против текущих 100%.

В 2021 году все банки пройдут ежегодную оценку устойчивости. 30 банков дополнительно пройдут стресс-тестирование. Оценка устойчивости позволит выяснить, корректно ли банки отражают состояние кредитного портфеля, формируют резервы и могут противостоять возможным неблагоприятным явлениям в будущем.

В 2021 году банки начнут оценивать достаточность внутреннего капитала и внутренней ликвидности ( ICAAP /ILAAP) в тестовом режиме.