В США стремительно растет спрос на электрокары

В 2020 году доля продаж моделей с электрическими двигателями в США превысила прошлогодний рекорд и составила уже 1,8%. Только в декабре 2020 года было реализовано уже 2,8% электрических авто, из них 2,5% при этом поставлены на учет внутри государства (остальные, скорее всего, были уже вывезены в другие страны).
Это самый высокий месячный результат в США за всю историю наблюдений за авторынком страны. Начиная с 2017 года, данная цифра повысилась уже более чем втрое.
Аналитики также убеждены, что востребованность этих электрокаров по всему миру будет только расти, заметим, что данный рост будет носить скорее не революционный характер, а эволюционный. В 2021 году электромобили займут 3,5% всего автомобильного рынка, а лишь к 2025 году данный показатель увеличится до 10%.
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