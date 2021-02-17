Производитель iPhone готовится выпускать электромобили уже в 2021 году

Тайваньская компания Foxconn, больше всего известная производством смартфонов iPhone для корпорации Apple, пообещала до конца года выпустить три электромобиля, сообщает Taiwan News.

Это будет электрический автобус и две легковые машины. В прошлом году Foxconn представила собственную архитектуру для электромобилей под названием MIH и призвала другие компании присоединиться к ее разработке и производству. Теперь в рамках проекта MIH объединились уже 736 компаний по всему миру, уверяет Foxconn.

Год назад тайваньский концерн обещал до 2025 года занять 10% мирового рынка электромобилей. Эту цифру в этот раз в компании не вспоминали, но отметили, что переломным годом для электромобилей в мире, по их мнению, станет уже не 2025, а 2024 год.

Интересно, что планы Foxconn пока никак не согласуются со слухами о скором появлении электромобиля от Apple. По этим слухам, американский гигант ищет партнера для выпуска своей первой машины, но в Тайване он готов только закупать комплектующие, а сборку планирует доверить кому-то еще. Пока известно о провале переговоров Apple с концернами Hyundai и Nissan.