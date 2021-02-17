Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)

Первый в мире гибридный многофункциональный бронированный автомобиль STORM, работающий на электродвигателе и способный ходить по морю, покажут на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.
Это чудо технической мысли разработал и изготовил конструктор, кандидат технических наук Украины Александр Кузнецов и его команда. Электрический бронированный автомобиль выдерживает волну до 1,5 м. На песке способен развивать скорость до 140 км/ч и работать без остановок от 18 до 36 часов. Подзарядку электрического аккумулятора в дороге обеспечивает дизельный генератор.
На машину будет установлено дополнительное оборудование, чтобы была возможность погружаться под воду. Сейчас будут представлены БМП на гусеничном ходу, но в планах и колесная версия. Также есть планы поставить на автомобиль вооружение — пулемет, противотанковую систему, украинский комплекс «Сармат» производства КБ «Луч».
Прототип автомобиля начали разрабатывать в Киеве два года назад. Над ним работала команда из шести человек — автомехаников, водителей, слесарей. Прототип был на гусеничном ходу с дизельным двигателем, но уже мог держаться на воде и прошел успешные испытания на Днепре. Однако создать полноценный образец не было технической и экономической возможности. Затем команда переехала в ОАЭ. В партнерстве с оборонной компанией Streit Group украинцам удалось собрать первый опытный образец за пять месяцев.
«На автомобиле броня финского производства. Амортизаторы, выдерживающие нагрузку 65 тонн, мы заказали в Австралии. Электробатарею по нашим чертежам изготовили в Китае на том же заводе, где производят аккумуляторы для Tesla. Компания в Шардже для нас изготовила по заказу резиновые гусеницы, которые прочнее и удобнее в эксплуатации, чем имеющиеся аналоги», — говорит дизайнер и главный конструктор проекта Александр Кузнецов.
Реализации проекта помогли благоприятные экономические условия, созданные в ОАЭ для бизнеса.
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