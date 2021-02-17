Украина получит 15 млн доз вакцины NovaVax. Поставки могут начаться с июля

Украина завершила переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. В страну поступит 15 млн доз.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax», — сообщил он.

По его словам, Украине подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя, должны еще подписать договор.

«Общий объем вакцин NovaVax, который мы ожидаем в Украине, на сегодня составляет 15 млн. Напомню, что поставки вакцины NovaVax запланированы начиная с июля 2021», — добавил он.

Напомним, вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни. Первая партия COVID-вакцины уже находится на прямом маршруте в Украину.