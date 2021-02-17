Киевскую обходную дорогу начнут строить в этом году, - Зеленский

В этом году начнут строить киевскую обходную дорогу. Ее протяженность будет составлять 150 километров.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30».
В августе прошлого года «Укравтодор» презентовал проект строительства новой обходной дороги Киева.
«Киевская обходная дорога. Мы планируем начать ее реализацию уже в этом году», — заявил он.
Ранее сообщалось, что эта дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город. Общая стоимость обходной составляет 85 млрд грн, сообщали ранее в «Укравтодоре».
Напомним, в Украине разрешили реконструировать дороги без получения разрешения на строительные работы. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект № 2680 во втором чтении.
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