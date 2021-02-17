Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно. Гривна торговалась в узком диапазоне 27,80−27,95.

С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался на уровне в 27,84. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,93/27,94 до 27,90/27,91.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю не изменились и остаются на уровне в 27,80/28,05. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет снижения курса продажи при неизменной покупке.

На начавшейся неделе стоит ожидать сохранения текущей динамики курса доллара к гривне на межбанке при сохранении курсов на наличном рынке, говорит Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

С его слов, доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,80 грн, а наличный доллар в банках останется вблизи 27,85/28,00 грн.

Как отмечает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, с начала года сальдо активных операций регулятора (разница между покупкой и продажей) составило 220 млн долларов США. Пассивность же на прошлой неделе была вызвана низкой активностью торгов.

«Во вторник состоится аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации шести выпусков со сроком погашения в 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев в гривнах, и 12 месяцев — в долларах США. Полагаю, что на рынке мы вновь увидим нерезидентов, которые увеличат на межбанке предложение иностранной валюты. Однако существенного укрепления гривны ждать не стоит», — говорит эксперт.

Гойлов подчеркивает, что в случае повышения курса национальной валюты НБУ начнет скупать весь «излишек» предложения на рынке.

«На текущей неделе курс доллара США против гривны, вероятно, будет находиться в пределах диапазона в 27,70−27,95. Единая европейская валюта к гривне продолжит рост до уровня 33,95», — прогнозирует он.