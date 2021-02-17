0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 131 0

Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно. Гривна торговалась в узком диапазоне 27,80−27,95.

С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался на уровне в 27,84. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,93/27,94 до 27,90/27,91.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю не изменились и остаются на уровне в 27,80/28,05. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет снижения курса продажи при неизменной покупке.

На начавшейся неделе стоит ожидать сохранения текущей динамики курса доллара к гривне на межбанке при сохранении курсов на наличном рынке, говорит Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

С его слов, доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,80 грн, а наличный доллар в банках останется вблизи 27,85/28,00 грн.

Как отмечает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, с начала года сальдо активных операций регулятора (разница между покупкой и продажей) составило 220 млн долларов США. Пассивность же на прошлой неделе была вызвана низкой активностью торгов.

«Во вторник состоится аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации шести выпусков со сроком погашения в 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев в гривнах, и 12 месяцев — в долларах США. Полагаю, что на рынке мы вновь увидим нерезидентов, которые увеличат на межбанке предложение иностранной валюты. Однако существенного укрепления гривны ждать не стоит», — говорит эксперт.

Гойлов подчеркивает, что в случае повышения курса национальной валюты НБУ начнет скупать весь «излишек» предложения на рынке.

«На текущей неделе курс доллара США против гривны, вероятно, будет находиться в пределах диапазона в 27,70−27,95. Единая европейская валюта к гривне продолжит рост до уровня 33,95», — прогнозирует он.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.