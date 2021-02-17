Украина и Польша просят Байдена покончить с «Северным потоком-2»

Главы МИД Украины и Польши совместно обратились к президенту США Джо Байдену с призывом использовать все средства, чтобы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщает Politico.
Кулеба и Рау отмечают, что Польша и Украина давно предупреждали об опасности, связанной со строительством «Северного потока-2».
Говоря о поддержке проекта Германией, они отметили, что уважают право Берлина выражать свою точку зрения.
«Но мы также твердо убеждены в том, что такого рода проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений, а следует использовать подход более широкой перспективы, учитывая интересы и безопасность Европы в целом», — считают Кулеба и Рау.
«Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который противоречит всему, за что мы выступаем», — резюмировали министры.
«Наши призывы к бдительности и смелости были услышаны в Конгрессе США, который настаивал на принятии мер, направленных на то, чтобы остановить этот опасный, разъединяющий проект. Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта», — заявили дипломаты.
Министры подчеркнули, что следует отвергнуть утверждение, что «Северный поток-2» стал «слишком большим, чтобы потерпеть неудачу». Они предостерегли от достройки проекта.
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