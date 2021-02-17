В Киеве хотят снести старейший кинотеатр

В Киеве возле станции метро «Житомирская» собираются снести кинотеатр «Экран», который был построен еще в 1911 году.

На его месте запланировали построить жилой комплекс, на территории которого откроют другое культурное заведение, сообщает Vgorode.

Известно, что сейчас здание кинотеатра «Экран» на проспекте Победы, 117 принадлежит КП «Киевкинофильм», уточнили в Департаменте культуры КГГА.

Однако рядом находится земельный участок, который, согласно кадастровой карте, передан компании «Житлобуд» для строительства ЖК. И часть здания кинотеатра «Экран» как раз находится на этом участке.

При этом отмечается, что хотя на месте кинотеатра и вырастет новый жилой комплекс, в его рамках также откроют культурное заведение общей площадью не менее чем 583 квадратных метра.

Примечательно, что кинотеатр «Экран» считается самым старым однозальным кинотеатром в Киеве.