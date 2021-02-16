Межбанк: что происходило с курсом в конце недели

Пятница на валютном рынке прошла в два этапа. В первой половине дня и где-то до 14 часов клиенты активно закрывали свои сделки. На втором этапе — после 14 часов на торгах было все меньше реальных покупателей и продавцов, и все больше спекулянтов. Это привело к постепенному росту котировок фактически до тех же утренних значений 27,85/27,87 гривен за доллар. НБУ снова на рынок не выходил.

В итоге:

С утренних 27,85/27,87 гривен к 11 часам курс просел до 27,84/27,855 гривен за доллар, после чего пиковый спрос наблюдался к полудню и курс вырос до 27,855/27,87. Но потом основная часть покупателей закрылась и котировки быстро снизились до 27,81/27,825 к обеду и после него. После 14 часов на рынке уже осталось мало реальных игроков и спекулянты на небольших суммах постепенно догнали курс до 27,83/27,845 к 15 часам и до 27,85/27,87 к концу дня.

Главные события 19 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,85/27,87 к концу дня остался на том же уровне.

НБУ не выходил на рынок.

не выходил на рынок. Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,8485 гривен, а официальный на 22 февраля 2021 года установлен на отметке 27,8468 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,83 / 27,85

евро — 33,79 / 33,81

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2130 / 1,2132

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