Microsoft анонсировала обновлённый Office 2021

Microsoft объявила, что до конца года для компьютеров под управлением Windows и macOS будет выпущен обновлённый пакет офисных приложений Office 2021. Вместе с тем рассказали о некоторых изменениях, которые ждут пользователей.
Microsoft объявила, что будет доступна потребительская версия Office 2021 для обычных пользователей и коммерческая Office LTSC (Long-Term Servicing Channel) для корпоративных клиентов. Оба варианта предназначены для тех, кто по какой-то причине не хочет использовать облачный пакет Microsoft 365 по подписке, предпочитая единоразовую покупку.
Относительно потребительской версии Office 2021 пока ничего не сообщается. А вот о корпоративной Microsoft всё же немного рассказала: об изменениях в сравнении с Office 2019. Среди главных нововведений — поддержка тёмной темы, улучшения для пользователей с ограниченными возможностями, динамические массивы и поиск по строкам таблиц XLOOKUP в Excel. Предполагается, что всё это будет доступно и в версии для обычных пользователей.
Важным изменением для корпоративных клиентов стало сокращение срока поддержки Office LTSC с семи до только пяти лет. Кроме того, цены на Office Professional Plus, Office Standard и отдельные приложения офисного пакета вырастут на 10% для коммерческих клиентов, тогда как цены для обычных пользователей и малого бизнеса останутся прежними. Релиз ожидается во второй половине 2021 года. При этом в апреле выйдет тестовая версия Office LTSC.
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