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Porsche готовит специальную версию 911 для бездорожья

Porsche готовит специальную версию 911 для бездорожья

Porsche выпустит специальную версию 911, который сможет ездить по бездорожью. Ожидается, что он будет серийным автомобилем и будет называться “Safari”.

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Тестовый автомобиль заметили на испытаниях на севере Европы. Прототип очень похож на стандартный 911, но имеет некоторые изменения. Это, в частности, увеличенный клиренс и более широкие колесные арки. Также несколько измененную форму имеют бамперы для улучшения углов въезда и съезда. Об этом сообщает сайт Motor1.com.


Фото: www.motor1.com

Считается, что обновленный спорткар имеет полный привод, поэтому его, вероятно, создали на базе модели 4S. Соответственно он может иметь такой же 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель на 443 лошадиных силы и 530 Ньютон-метров крутящего момента.


Фото: www.motor1.com

Автомобиль могут презентовать уже в этом году. Ожидается, что его цена будет больше, чем 122 тысячи долларов.

По материалам Обозреватель
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