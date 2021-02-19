Apple работает над разработкой 6G сети

Apple разместила объявления с поиском инженеров, готовых разрабатывать сеть 6G. Сотрудников нанимают в офисы Apple в Кремниевой долине и в Сан-Диего, где компания работает над разработкой беспроводных технологий и дизайном микросхем.
В описании отмечают, что инженеры будут «исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи следующего поколения для сетей радиодоступа». Однако в Apple ожидают, что 6G появится не раньше 2030 года.
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«У вас появится уникальная и полезная возможность создать беспроводную технологию следующего поколения, которая значительно повлияет на будущие продукты Apple», — говорится в описании к вакансии.
В настоящее время последнее поколение iPhone имеет поддержку 5G. Также модемы 5G имеют телефоны Samsung и Huawei.
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