Иностранцы скупают гособлигации Украины, увеличив долю до 10%

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в собственности нерезидентов за неделю 12-19 января увеличился на 2,844 млрд грн до 102,864 млрд грн. Доля иностранных инвесторов в структуре собственников украинских внутренних государственных бумаг составляет 10,05%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается в сообщении, украинские банки остаются владельцами ОВГЗ с общей долей 51,17%. В течение недели портфель ОВГЗ в их собственности вырос на 5,084 млрд грн.

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Физические лица увеличили свой портфель на 897 млн ​​грн, а в структуре собственников ОВГЗ их доля составляет 1,3%

Портфель юридических лиц увеличился на 395 млн грн, а территориальные общины впервые за год увеличили свой портфель, на 81 млн грн. Портфель НБУ не изменился.



Инфографика: Минфин

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