Иностранцы скупают гособлигации Украины, увеличив долю до 10%

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в собственности нерезидентов за неделю 12-19 января увеличился на 2,844 млрд грн до 102,864 млрд грн. Доля иностранных инвесторов в структуре собственников украинских внутренних государственных бумаг составляет 10,05%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как отмечается в сообщении, украинские банки остаются владельцами ОВГЗ с общей долей 51,17%. В течение недели портфель ОВГЗ в их собственности вырос на 5,084 млрд грн.
Читайте также: Финансисты рассказали, что может укрепить курс гривны
Физические лица увеличили свой портфель на 897 млн грн, а в структуре собственников ОВГЗ их доля составляет 1,3%
Портфель юридических лиц увеличился на 395 млн грн, а территориальные общины впервые за год увеличили свой портфель, на 81 млн грн. Портфель НБУ не изменился.
Инфографика: Минфин
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ценные 25 копеек: за что готовы переплачивать (фото)Вчера, 17:40 - 30767 9
Аналитик назвал следующую цель для цены bitcoinВчера, 01:57 - 4717 7
Внедорожник под названием «Украина» показали на тест-драйве (видео)12 ч. назад - 3418 6
Как безвозмездно получить земельный участок (пошаговая инструкция)4 ч. назад - 1996 4
Зеленский озвучил сроки вступления Украины в ЕС6 ч. назад - 1585 4
Cколько стоит снимать жилье в Киеве: цены по районамВчера, 17:06 - 32437
Ценные 25 копеек: за что готовы переплачивать (фото)Вчера, 17:40 - 30767 9
Внедорожник под названием «Украина» показали на тест-драйве (видео)12 ч. назад - 3418 6
Подарили квартиру: какие налоги нужно уплатить9 ч. назад - 3351
Lada Niva Travel: фото в базовой комплектации14 ч. назад - 3274 2
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе7 ч. назад - 158 1
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)Позавчера, 10:15 - 153
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)16.02.2021, 12:16 - 397
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)15.02.2021, 14:06 - 1265 1
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)14.02.2021, 10:00 - 2017 1