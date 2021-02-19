Финансовый долг Испании достиг наивысшего уровня более чем за сто лет

Испания увеличила свой долг в 2020 году на 112,4 млрд евро – почти эквивалент годовых расходов на пенсии в стране – из-за сильного влияния пандемии COVID-19.
Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Euractiv.
Отношение долга к размеру испанской экономики возросло с 95,5% ВВП в 2019 году до 117,1% в декабре 2020 года – это самый высокий уровень более чем за столетие.
В 1902 году отношение долга к ВВП страны достигло 123,6%, по оценкам, опубликованным на этой неделе Испанским центральным банком.
Иначе говоря, это означает, что каждый из 46,9 миллиона граждан страны фактически имеет долг более 27 900 евро, что превышает среднегодовую зарплату в Испании – 27 500 евро.
Объем долга 2020 года настолько велик, что было бы нужно распределить весь государственный доход, полученный от налогов и социальных взносов за три полных финансовых года (или заморозить выплату пенсий на девять лет), чтобы иметь возможность выплатить его.
Такой рекордный уровень долга является прямым следствием гигантского бюджетного дефицита в 10,3%, зарегистрированного в 2020 году, когда власти Испании закрыли экономику, чтобы сдержать вспышку коронавируса.
“Это результат прямой помощи и мер, введенных для реагирования на ситуации в сфере здравоохранения, экономические и социальные последствия COVID-19”, – подчеркнула министр финансов Испании Надя Кальвиньо.
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