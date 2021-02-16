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В Украине вырастет качество платежных услуг

В Украине вырастет качество платежных услуг

Верховная Рада приняла за основу законопроект о платежных услугах, ориентированный на потребителей и повышение качества платежных услуг.

За соответствующий законопроект №4364 в первом чтении проголосовали 277 депутатов.

Законопроектом предлагается:

  • определить общие принципы функционирования платежных систем в Украине;
  • установить правила предоставления платежных услуг и основы государственного регулирования платежного рынка;
  • адаптировать законодательство Украины к законодательству ЕС и сформировать правовое основание для интеграции платежной системы Украины с платежной системой ЕС;
  • усилить защиту прав пользователей платежных услуг, обеспечив:
  • прозрачность предоставления платежных услуг и полноту информации относительно условий их предоставления;
  • четкое распределение прав и обязанностей пользователей и поставщиков платежных услуг;
  • установление требований к управлению рисками поставщиков платежных услуг и аутентификации пользователя.

Новое регулирование платежного рынка предусматривает следующие ключевые изменения:

  • будут существовать 9 платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две — нефинансовыми. Будет определен круг их поставщиков;
  • будут установлены требования к авторизации поставщиков платежных услуг и внедрение, в частности, возможности создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными требованиями к ним. Поставщики платежных услуг будут приобретать статус финансовых учреждений одновременно с правом на предоставление платежных услуг;
  • небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах;
  • выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие поставщики платежных услуг, получившие соответствующую лицензию;
  • определять полномочия Национального банка для создания регуляторной платформы для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях, функционирование которой предполагает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей;
  • появится основание для введения «открытого банкинга» в платежной инфраструктуре Украины;
  • будут определены счета, которые смогут открывать поставщики платежных услуг для выполнения платежных операций, в частности появится возможность открытия и ведения небанковскими поставщиками платежных услуг платежных счетов;
  • условия предоставления платежных услуг станут прозрачнее, а клиенты будут получать больше информации о них;
  • будет уделяться повышенное внимание защите прав пользователей, в частности с целью минимизации кибермошенничества, усилится ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам и тому подобное;
  • повысятся требования к безопасности платежных операций, в частности в отношении необходимости использования поставщиками платежных услуг усиленной аутентификации пользователей в определенных случаях.

Новый документ базируется на современных требованиях и будет учитывать нормы европейских регуляторных актов, в частности второй платежной директивы (PSD2), директивы по электронным деньгам (EMD).

Действующий закон о платежных системах и переводе средств в Украине, принятый еще в 2001 году, морально устарел и не отвечает современным требованиям, техническим инновациям и лучшим международным практикам.

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По материалам Finance.UA
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