В Украине вырастет качество платежных услуг

Верховная Рада приняла за основу законопроект о платежных услугах, ориентированный на потребителей и повышение качества платежных услуг.
За соответствующий законопроект №4364 в первом чтении проголосовали 277 депутатов.
Законопроектом предлагается:
Новое регулирование платежного рынка предусматривает следующие ключевые изменения:
Новый документ базируется на современных требованиях и будет учитывать нормы европейских регуляторных актов, в частности второй платежной директивы (PSD2), директивы по электронным деньгам (EMD).
Действующий закон о платежных системах и переводе средств в Украине, принятый еще в 2001 году, морально устарел и не отвечает современным требованиям, техническим инновациям и лучшим международным практикам.
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