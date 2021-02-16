МАУ возобновляет некоторые весенние рейсы

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 1 марта начинает постепенно возобновлять рейсы, отмененные из-за карантина, а также увеличивает количество частот на самых популярных направлениях.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«В частности, в начале марта 2021 года авиакомпания возобновляет рейсы из Киева в Женеву и Прагу. В конце марта будут выполняться рейсы из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев. Также будет возобновлено воздушное сообщение между Одессой и Стамбулом», — сказано в сообщении.
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Увеличение частот состоится между Киевом и Дубаем (до 6 рейсов в неделю). Начиная с мая 2021 года увеличение частот состоится между Украиной и Стамбулом (до 21 частоты в неделю).
Дополнительно, МАУ выполнит рейсы по следующим маршрутам:
В марте авиакомпания увеличит частоту полетов до ежедневной (7 раз в неделю) по следующим маршрутам:
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