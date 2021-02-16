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МАУ возобновляет некоторые весенние рейсы

МАУ возобновляет некоторые весенние рейсы

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 1 марта начинает постепенно возобновлять рейсы, отмененные из-за карантина, а также увеличивает количество частот на самых популярных направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«В частности, в начале марта 2021 года авиакомпания возобновляет рейсы из Киева в Женеву и Прагу. В конце марта будут выполняться рейсы из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев. Также будет возобновлено воздушное сообщение между Одессой и Стамбулом», — сказано в сообщении.

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Увеличение частот состоится между Киевом и Дубаем (до 6 рейсов в неделю). Начиная с мая 2021 года увеличение частот состоится между Украиной и Стамбулом (до 21 частоты в неделю).

Дополнительно, МАУ выполнит рейсы по следующим маршрутам:

  • Киев (KBP) — Дели (DEL) — Киев (KBP) — 25.02, 05.03, 13.03, 18.03;
  • Киев (KBP) — Ташкент (TAS) — Киев (KBP) — 28.02, 10.03, 21.03, 31.03, обратный рейс на следующий день.

В марте авиакомпания увеличит частоту полетов до ежедневной (7 раз в неделю) по следующим маршрутам:

  • Киев (KBP) — Амстердам (AMS) — Киев (KBP);
  • Киев (KBP) — Париж (CDG) — Киев (KBP);
  • Киев (KBP) — Милан (MXP) — Киев (KBP);
  • Киев (KBP) — Тбилиси (TBS) — Киев (KBP);
  • Киев (KBP) — Ереван (EVN) — Киев (KBP);
  • Киев (KBP) — Тель-Авив (TLV) — Киев (KBP) — (11 частот с началом летней навигации. Начиная с мая 14 рейсов в неделю).

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По материалам Finance.UA
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