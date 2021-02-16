Украинский бензин в январе «сдал позиции» импортному

Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогам отчетного месяца составила 48% против 50% в январе 2020 г.
Внутреннее производство за отчетный месяц увеличилось на 11,2% (на 8,4 тыс. т), до 83,7 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ оценочно нарастил выпуск бензинов на 17,5%, до 73,1 тыс. т. При этом на Шебелинский завод пришлось 10,6 тыс. т, что на 19% меньше показателя января прошлого года, пишет newsyou.info.
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Импорт автомобильных бензинов в Украине в январе 2021 г. вырос на 28%, до 88,8 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (69,3 тыс. т). Столь весомый прирост поставок был обеспечен за счет Беларуси, импорт откуда, по сравнению с январем 2020 г., увеличился на 60%, до 77 тыс. т.
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