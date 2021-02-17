Берете кредит на жилье? На что обратить внимание

Обычно ипотечный кредит предполагает предоставление крупной суммы денег на долгий срок. Перед тем как оформить ипотеку, вы должны осознать все риски, а также спрогнозировать свои расходы и доходы в течение всего срока кредита.
Об этом пишет Координационный центр по предоставлению правовой помощи.
На что стоит обратить внимание при оформлении ипотеки:
1). Детально изучите предложения банков:
2). Проверьте размер первоначального взноса:
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3). Выясните тип процентной ставки:
4). Узнайте полную годовую ставку со всеми комиссиями:
5). Выясните график уплаты процентов и условия возврата кредита:
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6). Внимательно прочитайте договор и ознакомьтесь с возможными последствиями несвоевременной уплаты кредита:
Также банк должен сообщать о других возможных мерах, если вы прекратите выполнять кредитный договор (взыскание залога, внесение информации о должнике в Кредитный реестр НБУ, формирование негативной кредитной истории).
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