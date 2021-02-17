Берете кредит на жилье? На что обратить внимание

Обычно ипотечный кредит предполагает предоставление крупной суммы денег на долгий срок. Перед тем как оформить ипотеку, вы должны осознать все риски, а также спрогнозировать свои расходы и доходы в течение всего срока кредита.

Об этом пишет Координационный центр по предоставлению правовой помощи.

На что стоит обратить внимание при оформлении ипотеки:

1). Детально изучите предложения банков:

все банки должны публиковать паспорт кредита на жилье и основные условия (существенные характеристики) в едином виде с одинаковой структурой;

к основным условиям кредита относятся: сумма, срок, реальная процентная ставка, тип ставки, размер первого взноса и тому подобное.

2). Проверьте размер первоначального взноса:

обычно условием ипотечных договоров является первый взнос, который вы платите самостоятельно. Например, 40% от стоимости квартиры вы платите из собственных средств, а 60% – банк предоставляет вам в кредит;

рассчитайте свои финансовые возможности. От размера аванса будет зависеть срок возврата вами кредита.

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3). Выясните тип процентной ставки:

ставка по кредиту может быть плавающая или фиксированная;

если ставка плавающая, то в паспорте кредита должен быть описан порядок изменения и указан индекс, который применяется для расчета.

4). Узнайте полную годовую ставку со всеми комиссиями:

при определении стоимости кредита учитывайте не только процентную ставку, но и другие возможные расходы. Учитывайте плату за страхование имущества, услуги нотариуса и в некоторых случаях – оценку недвижимости.

5). Выясните график уплаты процентов и условия возврата кредита:

паспорт кредита должен содержать график уплаты тела кредита и процентов, схему погашения (дифференцированная или аннуитетная), способ возврата, информацию о досрочном погашении кредита.

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6). Внимательно прочитайте договор и ознакомьтесь с возможными последствиями несвоевременной уплаты кредита:

убедитесь, что каждый пункт договора вам понятен;

обязательно обратите внимание на последствия несвоевременного выполнения вами обязательств по кредиту;

банк должен указывать размер неустойки (штраф, пеня) и порядок ее уплаты;

Также банк должен сообщать о других возможных мерах, если вы прекратите выполнять кредитный договор (взыскание залога, внесение информации о должнике в Кредитный реестр НБУ, формирование негативной кредитной истории).