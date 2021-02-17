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Берете кредит на жилье? На что обратить внимание

Берете кредит на жилье? На что обратить внимание

Обычно ипотечный кредит предполагает предоставление крупной суммы денег на долгий срок. Перед тем как оформить ипотеку, вы должны осознать все риски, а также спрогнозировать свои расходы и доходы в течение всего срока кредита.

Об этом пишет Координационный центр по предоставлению правовой помощи.

На что стоит обратить внимание при оформлении ипотеки:

1). Детально изучите предложения банков:

  • все банки должны публиковать паспорт кредита на жилье и основные условия (существенные характеристики) в едином виде с одинаковой структурой;
  • к основным условиям кредита относятся: сумма, срок, реальная процентная ставка, тип ставки, размер первого взноса и тому подобное.

2). Проверьте размер первоначального взноса:

  • обычно условием ипотечных договоров является первый взнос, который вы платите самостоятельно. Например, 40% от стоимости квартиры вы платите из собственных средств, а 60% – банк предоставляет вам в кредит;
  • рассчитайте свои финансовые возможности. От размера аванса будет зависеть срок возврата вами кредита.

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3). Выясните тип процентной ставки:

  • ставка по кредиту может быть плавающая или фиксированная;
  • если ставка плавающая, то в паспорте кредита должен быть описан порядок изменения и указан индекс, который применяется для расчета.

4). Узнайте полную годовую ставку со всеми комиссиями:

  • при определении стоимости кредита учитывайте не только процентную ставку, но и другие возможные расходы. Учитывайте плату за страхование имущества, услуги нотариуса и в некоторых случаях – оценку недвижимости.

5). Выясните график уплаты процентов и условия возврата кредита:

  • паспорт кредита должен содержать график уплаты тела кредита и процентов, схему погашения (дифференцированная или аннуитетная), способ возврата, информацию о досрочном погашении кредита.

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6). Внимательно прочитайте договор и ознакомьтесь с возможными последствиями несвоевременной уплаты кредита:

  • убедитесь, что каждый пункт договора вам понятен;
  • обязательно обратите внимание на последствия несвоевременного выполнения вами обязательств по кредиту;
  • банк должен указывать размер неустойки (штраф, пеня) и порядок ее уплаты;

Также банк должен сообщать о других возможных мерах, если вы прекратите выполнять кредитный договор (взыскание залога, внесение информации о должнике в Кредитный реестр НБУ, формирование негативной кредитной истории).

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По материалам Finance.UA
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