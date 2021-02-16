Межбанк: о главных мотиваторах на пятницу

19 февраля два основных фактора будут главными мотиваторами для валютного рынка:

1). Пик бюджетных расчетов у клиентов. Сегодня последний срок уплаты значительного числа налогов как у малого бизнеса, так и у крупных компаний. Клиенты будут спешить закрыть свою задолженность перед государством, чтобы «не влетать» в штрафные санкции за несвоевременную уплату средств в бюджет. Гривна в дефиците и это заставит экспортеров еще активнее продавать валютную выручку и одновременно ограничит возможности импортеров по ее покупке. Обычно это срабатывает в пользу укрепления позиций нацвалюты на межбанке;

2). Фактор завершения недели. Компании из тех, кто уже закрыл свои расчеты с бюджетом и провел основную часть необходимых хозяйственный операций — традиционно сегодня снизят деловую активность перед выходными. Это отразится на статистике торгов и поведении валютного межбанка во второй половине дня. Мы прогнозируем относительную «спячку» на межбанке уже после 15 часов с проведением ближе к концу дня только единичных сделок на небольшие суммы. При этом, значительная часть подобных сделок во второй половине дня будет носить уже чисто спекулятивный характер.

Косвенно на ресурсном и валютном рынках продолжит отражаться и активная уплата гражданами коммунальных платежей до 20−25 февраля. Учитывая зимний период и отопительный сезон, а также тот факт, что по оценкам экспертов в стране до 30 млн домохозяйств и средний размер коммуналки по однокомнатной квартире достигает в этот период до 1,9 тыс. гривен, по двухкомнатной — до 2,5 тысяч гривен, а по трехкомнатной — до 4 тысяч гривен и даже с учетом не всегда дисциплинированной оплаты в ЖКХ — это все равно значительные суммы в целом по банковской системе. Кроме этого, население активнее сдает валюту для оплаты коммунальных платежей и с учетом операций самих банков по обеспечению проведения таких расчетов у клиентов-физлиц все это отражается как на ресурсном, так и на валютном межбанке.

В целом, как и все дни этой недели, тренд по курсу на межбанке останется полностью зависимым от действий и курсовых задач крупных игроков и поведения Нацбанка. По нашим расчетам, статистика торгов в эту пятницу не превысит $ 180 млн при заключении до 430−480 сделок.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua, 19 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,70 — 28,00 грн, евро — коридор 33,50 — 33,90 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,70 — 28,05 грн при спреде в обменниках финкомпаний до 20 коп, а в кассах банков спред будет чуть шире — от 20 до 25 коп.

Евро: в банках коридор 33,20 — 33,90 грн при спреде до 30 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах коридора 33,45— 33,80 грн при спреде до 25 коп.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,83 / 27,86

евро — 33,59 / 33,62

Курсы валют на Межбанке

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