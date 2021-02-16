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Порошенко выкупил телеканал «Прямой» у Макеенко

Порошенко выкупил телеканал «Прямой» у Макеенко

Пятый президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко купил телеканал «Прямой» у Владимира Макеенко.

Об этом экс-президент сообщил в эфире «Прямого».

«Вчера у меня был ужин с послом одной из стран „Большой семерки“. И у меня разрывался телефон, он стал красным. Из всех источников — 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, канал будет закрыт „Прямой“. Я получил 18 сообщений, часть из которых я показал послу. Я не получил ни одного опровержения. Напротив, планы, что это готовится. В свое время, полтора года назад, я обещал, что я приложу максимум усилий для того, чтобы не позволить это», — рассказал Порошенко.

«Почему я убежден, что возможна попытка (Владимира) Зеленского принять санкции против „Прямого“ и его владельца Макеенко? Потому что и Зеленский, и его (Андрей) Ермак считают, что именно в каналах проблема и каналы им мешают жить… Я с ужасом смотрю, как быстро этот молодой человек превратился в Януковича. И, конечно, я не могу оставаться без соответствующей реакции», — добавил он.

По его мнению, окружение Зеленского считает, что оппозиционные проукраинские каналы «мешают им жить».

«Сегодня утром (18 февраля) мне позвонил Макеенко. Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите канала. Сказал, что единственная его вина, что он несколько лет прилагал усилия, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал. Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность — и 2 часа назад в государственном реестре конечным бенефициарным владельцем „Прямого“ канала является „Prime Assets Capital“, структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу», — сообщил лидер «ЕС».

По материалам Дело
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