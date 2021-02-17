В какой валюте собирать: прогноз курса доллара на лето и до конца 2021

В начале 2021 года украинцы увидели резкие скачки курса доллара. Если в январе стоимость американской валюты была в пределах 28,4, то уже в феврале ее цена упала до 27,8.

Экономист Алексей Кущ говорит: то, что Украине пока не удалось договориться об очередном транше от МВФ не повлияет на курс гривны и макрофинансовую стабильность. Поскольку сейчас на рынке облигаций внутреннего государственного займа наблюдается приток финансовых инвестиций и резиденты вкладывают деньги в украинские государственные ценные бумаги. Объем этих вложений только за последний месяц вырос до более 100 млрд грн.

“Гривна – циклическая сезонная валюта. Примерно с конца зимы она обычно начинает укрепляться. Пик этого укрепления приходится на начало-середину лета. По моему мнению, диапазон укрепления будет колебаться в пределах 50 коп. – 2 грн от уровня 28 грн за $1. То есть летом стоимость доллара может составлять, к примеру, 26 грн или 27,5. Это уже будет зависеть от экономических факторов”, – объясняет эксперт.

Это же мнение подтверждает кандидат экономических наук Александр Хмелевский. Он также отмечает, что кредиты МВФ не имеют непосредственного влияния на курс доллара в Украине. Хотя средства, полученные от Фонда, направляют на пополнение валютных резервов, однако Нацбанк не имеет права их использовать для валютных интервенций и поддержки курса гривны.

Поэтому средства МВФ размещаются за рубежом на депозитах в иностранных банках или вкладываются в иностранные ценные бумаги. То есть полученные деньги не используются в Украине и не имеют влияния на ее экономику.

Кроме того, Александр Хмелевский убеждает, что сейчас Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить обесценивания гривны. Однако он обращает внимание на то, что в бюджете на 2021 год среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 грн за $1.

“Если нам удастся избежать кризиса в первой половине 2021 года, с большой вероятностью до конца весны курс гривны снизится до 29 грн за $1. В последнее время колебания валютного курса усилились. Поэтому, учитывая риски кризиса и девальвации, сбережения лучше хранить в иностранной валюте”, – советует эксперт.

Не повлияет на курс валют и резкий рост биткоина. Алексей Кущ объясняет: эта криптовалюта фактически является альтернативным финтехом (технологии, которые помогают финансовым службам и компаниям управлять финансовыми аспектами бизнеса. – Ред.), который используют, в частности, для того, чтобы обходить финансовый мониторинг в классических банках, которые работают с национальными валютами.

Поэтому сейчас это никоим образом не касается валютных тенденций среди классических денег.

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