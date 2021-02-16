ФГИУ сообщил, когда приватизируют завод Большевик

АО «Первый киевский машиностроительный завод» (бывший завод «Большевик») может быть приватизирован в июне 2021 года, если Верховная Рада снимет запрет на продажу крупных госкомпаний.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

«При условии разблокирования крупной приватизации Верховной Радой и утверждения условий приватизации „ПКМЗ“ в Кабинете Министров, аукцион может состояться уже в июне этого года», — заявили в ФГИУ.

Отмечается, что приватизация позволит привлечь эффективного инвестора, который обеспечит восстановление производства и реновацию более 35 гектаров, на которых расположено предприятие в центре Киева, появление новых рабочих мест и развитие инфраструктуры.