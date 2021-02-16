В 2020 году работу потеряли 5 тыс. сотрудников украинских банков

Украинские банки за 2020 год уволили 5 тыс. своих сотрудников. По состоянию на декабрь прошлого года в банковской сфере числились 128 тыс. работников, в то время как в декабре 2019-го их было 133 тыс. Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

Тенденция к увольнению банкиров наблюдалась на протяжении всего кризисного 2020 года. Больше всего увольнений пришлось на иностранные финучреждения.

Согласно данным НБУ, сохранили количество сотрудников только банки в частной собственности.

В декабре численность специалистов была следующей:

в государственных банках работали 35,4 тыс. человек;

в ПриватБанке — 25,5 тыс.;

в иностранных — 35,2 тыс.;

в частных — 31,9 тыс.

В то же время, анализируя общее состояние сектора в 2020 году, НБУ отмечает стойкое восстановление во многих сегментах с учетом улучшения экономической ситуации в стране во втором полугодии.

Самые высокие темпы сохраняются в сегменте ипотечного кредитования. Также растут операционные доходы. Кроме того, почти вдвое выросли отчисления в резервы по кредитам. А вот ключевым риском для банков в течение 2021 года остается кредитный — угрозы для платежеспособности отдельных секторов и компаний, вызванные пандемией, остаются высокими.