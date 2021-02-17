Предоставление отпуска несовершеннолетнему работнику

Несовершеннолетние лица имеют дополнительные льготы по предоставлению отпусков.
Об этом сообщает ГНС в Днепропетровской области и дает разъяснения.
В соответствии с требованиями ст. 75 КЗоТ Украины продолжительность ежегодного основного отпуска для работников, не достигших 18 лет, составляет 31 день.
При этом праздничные и нерабочие дни (статья 73 КЗоТ Украины) при определении продолжительности ежегодных отпусков не учитываются.
Согласно ч. 5 ст. 80 КЗоТ Украины и ч. 5 ст. 11 Закона Украины «Об отпусках» запрещается отказывать в ежегодном отпуске несовершеннолетним работникам в течение рабочего года. Лицам в возрасте до восемнадцати лет замена всех видов отпусков денежной компенсацией запрещена.
Ежегодные основной и дополнительные отпуска полной продолжительности в первый год работы предоставляются работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы на данном предприятии, в учреждении, организации.
Несовершеннолетние лица имеют дополнительные льготы по предоставлению отпусков, а именно: в первый год работы отпуск продолжительностью в 31 календарный день может быть предоставлен по заявлению несовершеннолетнего работника до наступления полугодового срока непрерывной работы на определенной должности.
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