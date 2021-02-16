Одна из европейских авиакомпаний потеряла свыше 7 млрд евро из-за пандемии

Авиакомпания Air France-KLM заявила о худшем году в своей истории. Ее убытки в 2020 году из-за пандемии коронавируса составили 7,1 млрд евро.
Об этом сообщает NOS.
По словам генерального директора авиакомпании Бена Смита, 2020 год «испытал Air France-KLM Group строжайшим кризисом, который когда-либо переживала авиатранспортная отрасль».
«Благодаря французской и голландской государственной поддержке и такому ловкому способу работы мы смогли резко сократить свои расходы, защитить свои деньги и продолжить выполнение основных планов трансформации в наших авиакомпаниях», — сказал Смит.
Кроме того, он добавил, что авиакомпании также пришлось адаптировать расписание рейсов и перевозили больше груза, чтобы компенсировать падение бронирований.
Отмечается, что доход авиакомпании упал на 60,4% – до 9,2 млрд евро. Огромные убытки включают около 2,1 млрд евро на реструктуризацию и прочие расходы. Кроме того, из-за спада пришлось уволить свыше 5 тысяч работников.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Самый распространенный размер зарплаты в Украине — до 6 тысяч, — ГосстатВчера, 09:01 - 2938 26
Присоединение к энергосети Европы урегулирует цены на рынке — УкрэнергоПозавчера, 23:31 - 830 13
Рада приняла за основу законопроект о доступной растаможке «еврономеров»Вчера, 15:05 - 1501 10
Украина получила рекордные $5 млрд от ІТ-услугВчера, 08:45 - 1148 8
Ценные 25 копеек: за что готовы переплачивать в 40 раз (фото)Вчера, 17:40 - 7335 6
Cколько стоит снимать жилье в Киеве: цены по районамВчера, 17:06 - 8657
Ценные 25 копеек: за что готовы переплачивать в 40 раз (фото)Вчера, 17:40 - 7335 6
Илон Маск анонсировал выпуск собственной криптовалютыВчера, 10:18 - 7036
Самый распространенный размер зарплаты в Украине — до 6 тысяч, — ГосстатВчера, 09:01 - 2938 26
Рада приняла за основу законопроект о доступной растаможке «еврономеров»Вчера, 15:05 - 1501 10
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)Позавчера, 10:15 - 132
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)16.02.2021, 12:16 - 354
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)15.02.2021, 14:06 - 1147 1
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)14.02.2021, 10:00 - 1908 1
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 989