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Одна из европейских авиакомпаний потеряла свыше 7 млрд евро из-за пандемии

Одна из европейских авиакомпаний потеряла свыше 7 млрд евро из-за пандемии

Авиакомпания Air France-KLM заявила о худшем году в своей истории. Ее убытки в 2020 году из-за пандемии коронавируса составили 7,1 млрд евро.

Об этом сообщает NOS.

По словам генерального директора авиакомпании Бена Смита, 2020 год «испытал Air France-KLM Group строжайшим кризисом, который когда-либо переживала авиатранспортная отрасль».

«Благодаря французской и голландской государственной поддержке и такому ловкому способу работы мы смогли резко сократить свои расходы, защитить свои деньги и продолжить выполнение основных планов трансформации в наших авиакомпаниях», — сказал Смит.

Кроме того, он добавил, что авиакомпании также пришлось адаптировать расписание рейсов и перевозили больше груза, чтобы компенсировать падение бронирований.

Отмечается, что доход авиакомпании упал на 60,4% – до 9,2 млрд евро. Огромные убытки включают около 2,1 млрд евро на реструктуризацию и прочие расходы. Кроме того, из-за спада пришлось уволить свыше 5 тысяч работников.

По материалам РБК-Украина
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