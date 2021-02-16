LG начала поставки телевизоров моделей 2021 года

Компания LG объявила о начале поставок новых телевизоров из актуального семейства 2021 года, которое было представлено на выставке CES. В нее вошли как сравнительно доступные модели, так и флагманские, со всеми последними технологиями, разработанными в компании, пишет itta.info.

Новые телевизоры компания делит на три серии, вроде используемой матрицы: OLED, QNED Mini LED и NanoCell. Диагонали дисплеев варьируются от 43 до 88 дюймов.

В группу OLED-телевизоров вошли модели Z1, G1, C1, B1, A1. В телевизорах семейства G1 компания использует новое поколение матриц OLED Evo. Слово Evo – это маркетинговое название технологии. По сути, эти матрицы просто имеют более высокую яркость и повышенную детализацию по сравнению с обычными OLED.

Телевизоры семейств B1 и A1 LG позиционирует, как младшие модели для «входа в мир OLED-телевизоров». Семейство C1 включает в себя наиболее широкий выбор диагоналей – от 48 до 83 дюймов. О серии Z1 производитель пока ничего не уточняет.

Семейство ЖК-телевизоров LG QNED Mini LED на панелях типа Mini LED представлены моделями с разрешением 8K (QNED99, QNED95) и 4K (QNED90, QNED85). Особенностью матриц данных телевизоров является использование нескольких слоев: светодиодной подсветки, квантовых точек и непосредственно LCD-матрицы. Благодаря такой компоновке телевизоры QNED имеют контрастность 1000000:1 Частота обновления достигает 120 Гц.

В компании не забыли и о телевизорах NanoCell, которые также доступны с матрицами 8К и 4К. В случае с 8К-телевизорами NanoCell, представлены только две модели: NANO99 и ​​NANO95. А вот с 4K все интереснее, здесь к покупке доступны целых пять вариантов: NANO90, NANO85, NANO80, NANO77, NANO75. Новые телевизоры серии NanoCell доступны в версиях с диагональю от 64,5 до 85,5 дюймов.

Все телевизоры имеют поддержку HDMI 2.1, благодаря которой реализована поддержка вывода изображения с разрешением до 8К и с частотой обновления до 120 Гц с внешних источников. Как отмечается в пресс-релизе, все вышеупомянутые телевизоры имеют поддержку Dolby Vision IQ, Dolby Atmos и HDR10 PRO.

Компания также позаботилась о геймерах и любителях просмотра спортивных соревнований. Специальный искусственный интеллект «LG AI Picture Pro», встроенный в операционную систему смарт-телевизоров, занимается анализом объектов на изображении и особым образом улучшает их качество для обеспечения лучшего погружения. Специальные алгоритмы «AI Sound Pro» способны конвертировать двухканальное аудио в 5.1 звук. Все это стало возможно благодаря использованию мощного процессора четвертого поколения LG Alpha 9.