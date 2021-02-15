Суд разрешил стройку возле сквера Чкалова

Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил договор аренды земельного участка у самого сквера им. Чкалова на углу улиц Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского, на котором должно начаться строительство.
Об этом сообщила советник мэра по вопросам развития города Ольга Балицкая, передает СтройОбзор.
Жалоба столичного городского совета не была удовлетворена этим судом, таким образом судья оставил без изменений решение предыдущей инстанции – Хозяйственного суда Киева.
«Вряд ли суд детально смог проанализировать ситуацию и толком не разобрался в ней. При этом не были учтены нарушения самого застройщика. Речь идет как о договоре аренды, так и о нарушении им законодательства», – отметила Ольга Балицкая.
Киевсовет, скорее всего, будет готовить кассационную жалобу.
Напомним, в июле 2020 года депутаты Киевсовета поддержали в первом чтении проект решения о расторжении договора аренды земельных участков на ул. Богдана Хмельницкого, 80-б возле сквера им. Чкалова. После ряда судебных заседаний договор восстановлен снова.
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