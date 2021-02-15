0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Фонд гарантирования досрочно погасил часть долга перед Минфином на сумму 2 млрд грн

Фонд гарантирования досрочно погасил часть долга перед Минфином на сумму 2 млрд грн

17 февраля 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществил досрочное погашение своих долговых обязательств перед Министерством финансов Украины на сумму 2 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

Из них 1,2 млрд грн — задолженность по векселю и 0,8 млрд грн — начисленные проценты. Эти средства будут направлены в Фонд развития предпринимательства, который в этом году, помимо реализации государственной программы упрощения доступа микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию «Доступные кредиты 5−7-9».

Читайте также: В ноябре вкладчикам банков-банкротов возместили 26,7 миллиона

«В начале 2020 года мы досрочно перечислили Министерству финансов 2 млрд грн, которые были направлены на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства и реализацию государственной программы „Доступные кредиты 5−7-9“. В этом году перечисленные нами средства также должны пойти на функционирование Фонда развития предпринимательства», — сказала Светлана Рекрут, директор-распорядитель ФГВФЛ.

Напомним, в течение 2014−2016 годов для обеспечения выплат гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд привлек у Министерства финансов и Национального банка кредитные средства на общую сумму почти 80 млрд грн. Стоимость заимствований составляла от 9,99% до 14%.

На сегодня Фонд полностью рассчитался с НБУ, выплатив 25,6 млрд грн из которых 5,5 млрд грн — начисленные проценты. А также перечислил Министерству финансов 19,6 млрд грн, из которых почти 7 млрд грн — начисленные проценты. Благодаря этому досрочному погашению также уменьшилась база начисления процентов по займам, и сейчас остаток долговых обязательств Фонда составляет 46,94 млрд грн, по которым Фонд до конца 2031 года должен уплатить 64,16 млрд грн процентов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.