Фонд гарантирования досрочно погасил часть долга перед Минфином на сумму 2 млрд грн

17 февраля 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц осуществил досрочное погашение своих долговых обязательств перед Министерством финансов Украины на сумму 2 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Фонда.
Из них 1,2 млрд грн — задолженность по векселю и 0,8 млрд грн — начисленные проценты. Эти средства будут направлены в Фонд развития предпринимательства, который в этом году, помимо реализации государственной программы упрощения доступа микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию «Доступные кредиты 5−7-9».
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«В начале 2020 года мы досрочно перечислили Министерству финансов 2 млрд грн, которые были направлены на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства и реализацию государственной программы „Доступные кредиты 5−7-9“. В этом году перечисленные нами средства также должны пойти на функционирование Фонда развития предпринимательства», — сказала Светлана Рекрут, директор-распорядитель ФГВФЛ.
Напомним, в течение 2014−2016 годов для обеспечения выплат гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд привлек у Министерства финансов и Национального банка кредитные средства на общую сумму почти 80 млрд грн. Стоимость заимствований составляла от 9,99% до 14%.
На сегодня Фонд полностью рассчитался с НБУ, выплатив 25,6 млрд грн из которых 5,5 млрд грн — начисленные проценты. А также перечислил Министерству финансов 19,6 млрд грн, из которых почти 7 млрд грн — начисленные проценты. Благодаря этому досрочному погашению также уменьшилась база начисления процентов по займам, и сейчас остаток долговых обязательств Фонда составляет 46,94 млрд грн, по которым Фонд до конца 2031 года должен уплатить 64,16 млрд грн процентов.
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