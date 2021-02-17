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Хромбуки впервые обошли Apple Mac по поставкам

Хромбуки впервые обошли Apple Mac по поставкам

Новый отчет показал, что в 2020 году Chromebook’и впервые превзошли Mac с точки зрения продаж, продемонстрировав впечатляющий прирост доли рынка за счет Windows. Спрос на дешевые и простые в освоении лэптопы значительно вырос в условиях пандемии и перехода на дистанционный формат обучения.

Компьютеры на базе Chrome OS от Google ранее опережали в продажах компьютеры Apple в отдельных кварталах, но в прошлом году Chrome OS заняла второе место, сообщает GeekWire со ссылкой на отчет аналитической фирмы IDC.


В 2020-м хромбуки от Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo впервые обошли по поставке на мировом рынке Mac и ноутбуки MacBook, заявили в агентстве.

В прошлом году доля рынка Mac значительно выросла, увеличившись с 5,8% в 1 квартале до 7,7% в 4 квартале. Спрос на хромбуки вырос в середине года, а в 4-м квартале он составил 14,4%.

По итогам 2020 года доля Chrome OS составила 10,8%, macOS — 7,5%.

Эти результаты сигнализируют о том, что разработчикам приложений и игр больше нельзя игнорировать Chrome OS.

Заметим, что Microsoft хорошо осведомлена об угрозе со стороны Chrome OS и готовит Windows 10X. Утечка сборки этой будущей ОС в прошлом месяце показала, что дизайн, пользовательский интерфейс и подход очень похожи на операционную систему Google. Ожидается, что ОС, которая изначально предназначалась для устройств с двумя экранами, будет выпущена весной.

По материалам ITsider.
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