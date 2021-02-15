Турецкий лоукостер будет летать из Одессы в Стамбул

Турецкий лоу-кост Pegasus Airlines с 1 апреля запустит прямые регулярные рейсы между Одессой и Стамбулом.

Об этом пишет avianews.com.

Авиаперевозчик уже получил необходимое разрешение от турецких авиавластей и будет летать в стамбульский аэропорт Сабихи Гёкчен два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Расписание является единым для всех дней недели:

самолет будет вылетать из Стамбула в 16:20 и прилетать в Одессу в 17:55;

обратный рейс запланирован из Одессы на 18:45 с прилетом в Стамбул в 20:20.

Цены на билеты:

чтобы выполнить бронирование, необходимо вручную подставлять коды аэропортов в адрес страницы;

перелет из Одессы в Стамбул на самолете Pegasus Airlines обойдется в $95 с учетом перевозки только ручной клади. Билет с 20 кг багажа стоит $107.

Сейчас на линии Одесса-Стамбул представлены три авиакомпании: Turkish Airlines выполняет рейсы, SkyUp планирует вернуться на маршрут 26 февраля, МАУ — 29 марта.