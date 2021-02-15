0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

Турецкий лоукостер будет летать из Одессы в Стамбул

Турецкий лоукостер будет летать из Одессы в Стамбул

Турецкий лоу-кост Pegasus Airlines с 1 апреля запустит прямые регулярные рейсы между Одессой и Стамбулом.

Об этом пишет avianews.com.

Авиаперевозчик уже получил необходимое разрешение от турецких авиавластей и будет летать в стамбульский аэропорт Сабихи Гёкчен два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Расписание является единым для всех дней недели:

  • самолет будет вылетать из Стамбула в 16:20 и прилетать в Одессу в 17:55;
  • обратный рейс запланирован из Одессы на 18:45 с прилетом в Стамбул в 20:20.

Цены на билеты:

  • чтобы выполнить бронирование, необходимо вручную подставлять коды аэропортов в адрес страницы;
  • перелет из Одессы в Стамбул на самолете Pegasus Airlines обойдется в $95 с учетом перевозки только ручной клади. Билет с 20 кг багажа стоит $107.

Сейчас на линии Одесса-Стамбул представлены три авиакомпании: Turkish Airlines выполняет рейсы, SkyUp планирует вернуться на маршрут 26 февраля, МАУ — 29 марта.

Рейтинг кредитных карт для путешествий

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.