Электромобиль Hong Guang Mini EV обошел Tesla Model 3 по продажам в Китае

Сравнительно недорогой электромобиль Hong Guang Mini EV китайской компании SAIC-GM-Wuling Hongguang стал самым продаваемым электромобилем в Китае за второе полугодие 2020 года. В целом за год в Китае больше всего было продано электромобилей Tesla Model 3, но Guang Mini EV стал широко продаваться только с июля, поэтому он не стал годовым рекордсменом.

Электромобиль Guang Mini EV понравился жителям небольших городков в Китае, где без выезда на шоссе разрешено ездить без специальной лицензии. При небольших размерах кузова, чуть менее трех метров в длину и полтора метра в ширину, в него помещаются четыре человека.

Цена на этот электромобиль начинается с 28 800 юаней (4 460 долларов), хотя самой популярной стала модель с кондиционером, которая стоит чуть больше 5 000 долларов. Более того, электромобиль можно приобрести, лишь уплатив первоначальный взнос 13 000 юаней, а остальную сумму выплатить постепенно без процентов.

Интересно отметить, что модель Guang Mini EV могут начать продавать и в Европе. Для этого ведутся переговоры с латвийским автопроизводителем. Правда, стоимость электромобиля при этом вырастет в два раза, так как придется придерживаться более жестких экологических требований Евросоюза.

В Китае базовая модель Guang Mini EV, которая позиционируется как “инструмент для поездок на работу”, может проехать 120 км с полной зарядкой и развивает максимальную скорость 100 км/ч – этого достаточно для повседневных поездок для большинства потребителей. В конструкции электромобиля не используются ультрасовременные аккумуляторы, что помогает снизить цену, но зато машину удобно заряжать от стандартной розетки.



В период с июля по конец 2020 года было продано 112 000 единиц автомобилей, что ставит модель Guang Mini EV на второе место по продажам за год после Tesla Model 3, но выводит на первое место по продажам за вторую половину года. Также считается, что это вторая по популярности электрическая модель автомобиля в мире, которая уступает по этому показателю только Model 3.