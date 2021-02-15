Крупнейшие торговые партнеры Украины

В прошлом году тройкой главных торговых партнеров Украины были Китай, Россия и Германия.

В 2020 году экспорт товаров и услуг составил $ 59 042 млн, или 92,2% по сравнению с 2019 годом. Импорт достиг отметки $ 59 297,5 млн, или 87,5%, говорится в данных Госстата.

Больше всего Украина торговала в 2020 году со следующими странами:

Китай. Суммарная доля экспорта и импорта составляет 13,1%. Это $ 15 731,3 млн. В первом квартале его доля была на уровне 10,9%, по итогам первого полугодия — 12,5%, за девять месяцев — 12,9%.

Россия — $ 10 034 млн и 8,4%.

Германия — $ 8 411,4 млн и 7%.

Польша — $ 7 970,1 млн и 6,7%.

США — $ 5 782,8 млн и 4,8%.

Напомним, за итогам 2019 года, крупнейшим торговым партнером остается Китай — 9,184 млрд долларов и 11,3% от общего объема. Россия с начала 2019 года находится на втором месте (7,870 млрд долларов и 9,7%), хотя еще по итогам 2018 года была первой. Далее следуют Германия (6,301 млрд долларов, 7,8%), Польша (5,518 млрд долларов, 6,8%) и Беларусь (3,807 млрд долларов, 4,7%).

Справка Finance.ua:

Виртуальная миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате Stand-by завершилась без принятия положительного решения.