0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

Ведущая японская нефтеперерабатывающая компания разрабатывает электрокар

Ведущая японская нефтеперерабатывающая компания разрабатывает электрокар

Официальные представители одной из ведущих в Японии нефтеперерабатывающих компаний Idemitsu Kosan заявили, что они готовятся к производству и продаже электромобилей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Компания Idemitsu Kosan совместно с производителем гоночных автомобилей Tajima Motor занимается разработкой компактного электромобиля.

Ориентировочная цена этой модели составит около 14 тыс. долларов США, хотя официальные представители заявляют, что она может быть меньше.

Эта модель электромобиля олицетворяет усилия компании Idemitsu по диверсификации своего бизнеса в условиях, когда общество стремится уменьшить зависимость от ископаемого топлива.

«Наша компания будет продолжать продвигать свою корпоративную миссию по обеспечению стабильных энергоресурсов, а также осваивать новые сферы для своего будущего бизнеса», — сказал глава Idemitsu Kosan Кито Сюньити.

Отмечается, что компания Idemitsu стремится продолжать развивать свой бизнес электромобилей, так как спрос на бензин, как ожидается, будет снижаться в будущем.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.