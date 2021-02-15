Ведущая японская нефтеперерабатывающая компания разрабатывает электрокар

Официальные представители одной из ведущих в Японии нефтеперерабатывающих компаний Idemitsu Kosan заявили, что они готовятся к производству и продаже электромобилей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Компания Idemitsu Kosan совместно с производителем гоночных автомобилей Tajima Motor занимается разработкой компактного электромобиля.

Ориентировочная цена этой модели составит около 14 тыс. долларов США, хотя официальные представители заявляют, что она может быть меньше.

Эта модель электромобиля олицетворяет усилия компании Idemitsu по диверсификации своего бизнеса в условиях, когда общество стремится уменьшить зависимость от ископаемого топлива.

«Наша компания будет продолжать продвигать свою корпоративную миссию по обеспечению стабильных энергоресурсов, а также осваивать новые сферы для своего будущего бизнеса», — сказал глава Idemitsu Kosan Кито Сюньити.

Отмечается, что компания Idemitsu стремится продолжать развивать свой бизнес электромобилей, так как спрос на бензин, как ожидается, будет снижаться в будущем.