«Налог на Google»: Ткаченко говорит, что интернет-пользователи не пострадают

Запланированное взыскание НДС с нерезидентов за предоставление электронных услуг не затронет интернет-пользователей, а будет касаться крупных компаний.
Об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram-канале.
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«Речь идет о крупных иностранных международных компаниях, работающих и зарабатывающих средства в Украине. Доходы получают немалые, а вот налоги в нашей стране не платят.
Сегодня Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект, чтобы эту несправедливость исправить. Почему несправедливость? Потому что украинские технологические компании, предоставляя электронные услуги украинцам, платят НДС. А вот зарубежные — нет. Что, очевидно, является преимуществом в пользу более мощных иностранных корпораций», — написал Ткаченко.
Он отметил, что предлагается облагать налогом не потребителя, а компанию, которая предоставляет услуги, и это принесет в госбюджет Украины около 3 миллиардов гривен в год. Обычного пользователя социальных сетей или поисковых сервисов закон не затронет никоим образом.
«НДС на цифровые услуги — ноу-хау для Украины. Хотя он уже давно существует во многих развитых странах мира. Поэтому его введение у нас не будет новостью для зарубежных компаний. И тем более они соглашаются с необходимостью платить налоги. А для украинских игроков это будет дополнительным преимуществом, ведь позволит работать на рынке в конкурентных условиях», — отметил Ткаченко.
По его словам, для налогообложения планируются следующие услуги: продажа изображений или текстов, электронных книг; продажа аудио, видео, игр, азартных игр, а также услуги по участию в таких играх; предоставление платного доступа к электронным ресурсам; предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных; поставка программного обеспечения и обновлений к нему; оказание рекламных услуг в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.
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