Межбанк: валютный рынок не дал никому расслабиться

Как мы и предупреждали в утреннем комментарии, валютный рынок в среду опять не дал возможности расслабиться никому. Ни банкам, ни клиентам. Один НБУ опять остался в стороне и участия в торгах не принимал.

В целом, день оказался позитивным для нацвалюты. Доллар подешевел на 11 копеек — с 27,92/27, 94 до 27,81/27,83 гривен, а евро сразу на 22 копейки — с 33,71/33,73 до 33,49/33,51.

Причиной проседания доллара стало активное превышение предложения валюты над спросом, а по евро сработал как местный фактор роста предложения на фоне низкого спроса, так и удешевление евро относительно доллара на международных рынках. Единичные попытки спекулянтов в самом начале сессии сыграть «на повышение» с целью в 28 гривен — сразу же натолкнулись на жесткое сопротивление покупателей. А отсутствие желающих купить валюту и готовых переплачивать за это — сразу остудило всякое желание у спекулянтов по разогреву рынка уже в первые 30 минут сессии.

Ход торгов:

При превышении предложения над спросом котировки доллара с утренних 27,92/27,94 гривен к 11 часам снизились до 27,90/27,92 гривен, затем — до 27,86/27,88 к 12:00 и продержались в этих пределах до 14 часов. Некоторые небольшие сделки ближе к полудню проходили по 27,90 гривен и даже чуть выше, но «погоды» на рынке не сделали.

Во второй половине сессии предложение по-прежнему превышало спрос и нехватка реальных покупателей привела к проседанию курса до 27,85/28,87 к 15 часам и до 27,81/27,83 гривен за доллар к концу дня.

Главные события 17 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,92/27, 94 к концу дня просел до 27,81/27,83 гривен, а евро упал с 33,71/33,73 гривен до 33,49/33,51.

НБУ не выходил на рынок.

не выходил на рынок. Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,9213 гривен, а официальный на 18 февраля 2021 года установлен на отметке 27,9038 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,81 / 27,83

евро — 33,48 / 33,51

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2030 / 1,2031

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