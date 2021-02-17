В США на аукционе пустят с молотка пикап Элвиса Пресли (фото)

В США на аукцион GAA classic выставили пикап GMC 1967 года, который в свое время принадлежал Элвису Пресли.

Как сообщает GAA classic, цену раритетного автомобиля пока не объявили.



В 1967 году Пресли купил этот и еще два других пикапа (все — разного цвета) для своего ранчо в Миссисипи.

На следующий год король рок-н-ролла решил продать эту машину, и 5 марта 1968 года Пресли подписал договор купли-продажи автомобиля.



Впоследствии эта машина не раз переходила из рук в руки, пока ее в 1986 году не купила американская семья для использования в музее Элвиса Пресли.

Автомобиль выставлялся в Ниагара-Фолс, Канада, Вирджиния-Бич, Вирджиния, Миртл-Бич, Южная Каролина, Гатлинбург, Теннесси, и Пиджен-Фордж, Теннесси.