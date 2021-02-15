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Самый распространенный размер зарплаты в Украине — до 6 тысяч, — Госстат

Самый распространенный размер зарплаты в Украине — до 6 тысяч, — Госстат

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в декабре 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госкомстата.

Как отмечается, больше всего украинцев получают до 6 тыс. грн. Количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составило 6900,1 тысяч человек, что на 23,3 тысяч человек меньше, чем в сентябре (6923,4 тысяч человек).

Какую зарплату получают украинцы:

  • до 5000,00 грн — 7,0%,
  • от 5000,01 до 6000,00 грн — 16,0%,
  • от 6000,01 до 6500,00 грн — 5,2%,
  • от 6500,01 до 7000,00 грн — 4,8%,
  • от 7000,01 до 8000,00 грн — 7,2%,
  • от 8000,01 до 10 000,00 грн — 10,9%,
  • от 10 000,01 до 12 000,00 грн — 9,7%,
  • от 12 000,01 до 15 000,00 грн — 11,4%,
  • от 15 000,01 до 20 000,00 грн — 11,6%,
  • от 20 000,01 до 25 000,00 грн — 6,6%,
  • свыше 25 000,00 грн — 9,6%.

Справка Finance.ua:

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  • В Украине в январе в «топ-5 по количеству вакансий: news.finance.ua/ua/news/-/487 503/top-najzatrebuvanishyh-vakansij-u-sichni входили: продавцы, менеджеры по продажам, работники государственных учреждений, менеджеры по продажам по телефону, торговые представители авто. По количеству резюме: продавцы, менеджеры по продажам; офис-менеджеры, продавцы непродовольственных товаров, продавцы-кассиры.

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По материалам Finance.UA
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