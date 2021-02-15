Самый распространенный размер зарплаты в Украине — до 6 тысяч, — Госстат

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в декабре 2020 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госкомстата.
Как отмечается, больше всего украинцев получают до 6 тыс. грн. Количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составило 6900,1 тысяч человек, что на 23,3 тысяч человек меньше, чем в сентябре (6923,4 тысяч человек).
Какую зарплату получают украинцы:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Самозанятых лиц планируют заставить платить налоги - законопроектВчера, 13:01 - 6578 25
IT-отрасль может потерять 20-30% роста из-за отказа от ФЛП по новому законопроекту Кабмина — IT UkraineВчера, 08:32 - 1843 17
ВР приняла закон о «налоге на Google» за основу: что он предлагаетВчера, 15:00 - 3992 9
«Тарифная комиссия» хочет тотального пересмотра коммунальных долговВчера, 15:30 - 824 6
Проезд в маршрутках Киевской области подорожал: где и на сколькоВчера, 12:17 - 875 5
ТОП-20 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке (инфографика)Вчера, 09:02 - 18601 1
Самозанятых лиц планируют заставить платить налоги - законопроектВчера, 13:01 - 6578 25
ВР приняла закон о «налоге на Google» за основу: что он предлагаетВчера, 15:00 - 3992 9
Дальнобойщик нашел сокровище стоимостью 200 тысяч долларов (фото)Вчера, 17:40 - 2498
На что нужно обратить внимание, когда открываете счет в банке (инфографика)Вчера, 11:03 - 2378
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)Вчера, 10:15 - 86
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)Позавчера, 12:16 - 273
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)15.02.2021, 14:06 - 1016
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)14.02.2021, 10:00 - 1752 1
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 906