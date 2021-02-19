Налоговики назвали десять преимуществ программных РРО

Использование программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) имеет преимущества перед классическими. Налоговики Главного управления ГНС в Днепропетровской области обратили внимание на основные преимущества.
Чем ПРРО лучше традиционных:
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Программное обеспечение, которое фактически является ПРО, можно бесплатно скачать с сайта ГНС и установить на свое устройство. Напоминаем, что бесплатной является не только сама программа, но и ее поддержка.
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