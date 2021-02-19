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Налоговики назвали десять преимуществ программных РРО

Налоговики назвали десять преимуществ программных РРО

Использование программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) имеет преимущества перед классическими. Налоговики Главного управления ГНС в Днепропетровской области обратили внимание на основные преимущества.

Чем ПРРО лучше традиционных:

  • с помощью различных гаджетов программное обеспечение можно загрузить на смартфон, планшет, компьютер и т. д;
  • быстрая и удобная регистрация ПРРО через электронный кабинет;
  • возможность использования режима «офлайн»;
  • отсутствие необходимости ведения книг учета расчетных операций;

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  • электронные чеки вместо бумажных;
  • отсутствие посредников (эквайера, ЦСО);
  • отсутствие экспертизы для коммерческих ПРРО;
  • приспособленность для любого устройства, поддерживающего операционную систему WINDOWS.ANDROID;
  • онлайн регистрация в контролирующем органе;
  • бесплатность (программное решение ГНС).

Программное обеспечение, которое фактически является ПРО, можно бесплатно скачать с сайта ГНС и установить на свое устройство. Напоминаем, что бесплатной является не только сама программа, но и ее поддержка.

Справка Finance.ua:

  • С 1 августа 2020 года субъекты хозяйствования имеют возможность самостоятельно выбирать регистратор расчетных операций для использования в предпринимательской деятельности: аппаратный или программный регистратор расчетных операций.
  • Программный регистратор расчетных операций – это программа, которая устанавливается на любой гаджет по выбору субъекта хозяйственной деятельности – планшет, смартфон, компьютер и тому подобное – и выполняет функции классического РРО.
  • Кстати, в ГНС раньше давали подробное объяснение того, чем стационарный регистратор расчетных операций отличается от программных.
  • Также мы писали о том, с чего необходимо начинать свою работу с программным РРО.
По материалам Finance.UA
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