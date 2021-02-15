Новые штрафы за несвоевременную уплату НДС

С 1 января 2021 года введена новая концепция определения ответственности налогоплательщиков, которая предусматривает проведение анализа наличия умысла и вины налогоплательщика при проведении оплаты согласованной суммы налогового обязательства.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в г. Киеве.

Как изменились штрафы. Был изменен процент штрафных санкций, которые применяются к налогоплательщику в случае уплаты согласованной суммы денежного обязательства (кроме денежного обязательства в виде штрафных (финансовых) санкций, а также пени). При нарушении правил уплаты налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа в следующих размерах:

при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, — в размере 5% погашенной суммы налогового долга;

при задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, — в размере 10% погашенной суммы налогового долга.

При каком условии штрафа не будет? Если зачисление средств с электронного счета в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость в оплату согласованной суммы денежного обязательства, определенного в уточняющем расчете к налоговой декларации, производится на следующий операционный (банковский) день, штрафы, определенные в п. 124.1 ст. 124 НКУ, не применяются.

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Кроме того, нарушения сроков уплаты, совершенные умышленно, влекут за собой наложение штрафа в размере 25% от суммы неуплаченного (несвоевременно уплаченного) денежного обязательства.

Нарушения, совершенные повторно в течение 1095 календарных дней или приведшие к просрочке уплаты денежного обязательства на срок более 90 календарных дней, — влекут наложение штрафа в размере 50 процентов от суммы неуплаченного (несвоевременно уплаченного) денежного обязательства.

Ранее мы сообщали о том, что в январе возмещение НДС экспортерам упало на треть по сравнению с предыдущим годом.