Новые штрафы за несвоевременную уплату НДС

С 1 января 2021 года введена новая концепция определения ответственности налогоплательщиков, которая предусматривает проведение анализа наличия умысла и вины налогоплательщика при проведении оплаты согласованной суммы налогового обязательства.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в г. Киеве.
Как изменились штрафы. Был изменен процент штрафных санкций, которые применяются к налогоплательщику в случае уплаты согласованной суммы денежного обязательства (кроме денежного обязательства в виде штрафных (финансовых) санкций, а также пени). При нарушении правил уплаты налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа в следующих размерах:
При каком условии штрафа не будет? Если зачисление средств с электронного счета в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость в оплату согласованной суммы денежного обязательства, определенного в уточняющем расчете к налоговой декларации, производится на следующий операционный (банковский) день, штрафы, определенные в п. 124.1 ст. 124 НКУ, не применяются.
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Кроме того, нарушения сроков уплаты, совершенные умышленно, влекут за собой наложение штрафа в размере 25% от суммы неуплаченного (несвоевременно уплаченного) денежного обязательства.
Нарушения, совершенные повторно в течение 1095 календарных дней или приведшие к просрочке уплаты денежного обязательства на срок более 90 календарных дней, — влекут наложение штрафа в размере 50 процентов от суммы неуплаченного (несвоевременно уплаченного) денежного обязательства.
Ранее мы сообщали о том, что в январе возмещение НДС экспортерам упало на треть по сравнению с предыдущим годом.
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