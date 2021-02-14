С 2019 года в Украине официально обанкротились всего 38 физлиц

С момента принятия нового кодекса в 2019 году, после чего украинцы получили возможность объявить себя банкротами, всего 38 физических лиц были официально признаны неплатежеспособными.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на данные Министерства юстиции.

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Несмотря на привлекательность процедуры, за почти полтора года ее прошли всего 38 физических лиц, из которых 35 — в 2020 году. Еще два человека освободились от долгов в связи с выполнением ими плана реструктуризации.

Для сравнения, официально должниками (без учета штрафов за административные нарушения, коммунальных платежей и алиментов) являются 760 тысяч граждан Украины.

Новый кодекс о банкротстве, которым физлицам разрешили объявлять себя банкротами и списать свои долги, заработал 21 октября 2019 года.