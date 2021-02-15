Аналитик назвал следующую цель для цены bitcoin

О дальнейших возможных сценариях движения цены bitcoin рассказывает ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский.
bitcoin сегодня вновь обновил исторический максимум. Однако коррекция, которая произошла 15 февраля 2021 года, стала очередной причиной закрытия позиций порядка 300 000 трейдеров с общим убытком в размере $2 млрд.
Практически все эти позиции были на покупку — трейдеры излишне торопятся и покупают монету даже на самой вершине рынка. Более же опытные инвесторы рекомендуют входить на падении, но сейчас мы видим ситуацию, при которой как таковой коррекции не происходит, а биткоин активно тестирует новые вершины.
Есть мнение, что сильное давление на покупателей здесь оказывает поддержка криптовалюты со стороны компании Tesla. По некоторым данным, майнеры активно продавали биткоин в январе, однако после новости о покупке Tesla такого объема они уже не так активно расстаются с монетой, а ждут более высоких уровней.
Однако их позицию не разделяет PayPal, чей финансовый директор сообщил, что компания не будет вкладывать корпоративные средства в подобные активы, а лишь готова использовать предоставляемые криптовалютным рынком возможности для своего развития.
Значения индикатора RSI на дневном графике вновь остаются выше отметки 70, что свидетельствует о сильном восходящем импульсе. Ранее такое поведение индикатора спровоцировало агрессивный рост актива практически на $12 000. Не стоит исключать аналогичного подъема и в этот раз.
На потенциал продолжения бычьей тенденции укажет преодоление верхней границы восходящего канала с закреплением цены над уровнем $55 000. Сильная область поддержки располагается на уровне $42 000, и только его пробой сумеет спровоцировать развитие более глубокой коррекции.
Нассим Талеб негативно высказывался в адрес биткоина, а также избавился от всех своих монет. По его мнению, актив не состоялся как платежное средство за счет сильной волатильности.
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