0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

Названы наименее проблемные районы столицы

Названы наименее проблемные районы столицы

По результатам оценки деятельности районных в городе Киеве государственных администраций в январе 2021 года самые высокие показатели — у Голосеевского, Святошинского и Соломенского районов столицы. Об этом сообщает Департамент экономики и инвестиций КГГА.

Шевченковский, Днепровский, Оболонский и Печерский районы столицы заняли 4−7 места соответственно. Замыкают январский рейтинг Дарницкий район — на 8 месте, Деснянский и Подольский — на 9 и 10 позициях.

Рейтингование райгосадминистраций ведется с целью выявления проблемных вопросов жизнедеятельности районов столицы и принятия оперативных управленческих решений на основании сведений структурных подразделений и КСУ «Контактный центр города Киева».

Оценка проводится в соответствии с Порядком проведения оценки деятельности районных в городе Киеве государственных администраций по отдельным показателям, касающимся различных сфер жизнедеятельности города. Речь идет, в частности, о выполнении обращений граждан, состоянии лифтового хозяйства, благоустройстве территорий, уровне охвата профилактическими прививками населения и количестве подписанных деклараций с семейным врачом, уровне оплаты за аренду коммунального имущества, устройстве детей-сирот в семейные формы воспитания и т. д.

Так, за январь 2021 года оценивание производилось по 17 показателям из 21. В частности, по показателю «Уровень выполнения обращений граждан по вопросам жизнедеятельности района» самый высокий результат зафиксирован в Днепровском, Святошинском и Соломенском районах столицы.

По уровню исполнения обращений граждан по вопросам жилищного хозяйства первенство имеют Святошинский, Соломенский и Оболонский районы столицы.

В Святошинском, Соломенском и Днепровском районах зафиксирован самый высокий результат по показателю «Уровень выполнения обращений граждан по вопросам обеспечения благоустройства города».

Самое быстрое восстановление благоустройства в местах аварийных разрытий происходило в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах. Не закрыта ни одна аварийная карточка на нарушение благоустройства в Дарницком, Оболонском и Печерском районах. В целом, в январе 2021 года выдано 222 аварийные контрольные карточки на нарушение благоустройства в связи с проведением аварийных работ на инженерных сетях.

Во всех районах столицы в январе 2021 года организация проведения сельскохозяйственных ярмарок отмечена на высоком уровне.

За первый месяц текущего года в 29 домах столицы избрана форма управления многоквартирным домом. Так, образовано 20 ОСМД и избраны 9 управляющих. По данному показателю лидирующие позиции занимали Голосеевский, Соломенский и Печерский районы. Зато в январе совладельцами ни одного дома в Деснянском районе не изменена форма управления.

По оценке состояния лифтового хозяйства в районах города Киева лучшая ситуация зафиксирована в Шевченковском, Печерском и Святошинском районах. Наибольшее среднее ежедневное количество простоев лифтов более 1 суток зафиксировано в Днепровском, Деснянском и Голосеевском районах столицы.

По материалам Вечірній Київ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.