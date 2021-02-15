Названы наименее проблемные районы столицы

По результатам оценки деятельности районных в городе Киеве государственных администраций в январе 2021 года самые высокие показатели — у Голосеевского, Святошинского и Соломенского районов столицы. Об этом сообщает Департамент экономики и инвестиций КГГА.
Шевченковский, Днепровский, Оболонский и Печерский районы столицы заняли 4−7 места соответственно. Замыкают январский рейтинг Дарницкий район — на 8 месте, Деснянский и Подольский — на 9 и 10 позициях.
Рейтингование райгосадминистраций ведется с целью выявления проблемных вопросов жизнедеятельности районов столицы и принятия оперативных управленческих решений на основании сведений структурных подразделений и КСУ «Контактный центр города Киева».
Оценка проводится в соответствии с Порядком проведения оценки деятельности районных в городе Киеве государственных администраций по отдельным показателям, касающимся различных сфер жизнедеятельности города. Речь идет, в частности, о выполнении обращений граждан, состоянии лифтового хозяйства, благоустройстве территорий, уровне охвата профилактическими прививками населения и количестве подписанных деклараций с семейным врачом, уровне оплаты за аренду коммунального имущества, устройстве детей-сирот в семейные формы воспитания
Так, за январь 2021 года оценивание производилось по 17 показателям из 21. В частности, по показателю «Уровень выполнения обращений граждан по вопросам жизнедеятельности района» самый высокий результат зафиксирован в Днепровском, Святошинском и Соломенском районах столицы.
По уровню исполнения обращений граждан по вопросам жилищного хозяйства первенство имеют Святошинский, Соломенский и Оболонский районы столицы.
В Святошинском, Соломенском и Днепровском районах зафиксирован самый высокий результат по показателю «Уровень выполнения обращений граждан по вопросам обеспечения благоустройства города».
Самое быстрое восстановление благоустройства в местах аварийных разрытий происходило в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах. Не закрыта ни одна аварийная карточка на нарушение благоустройства в Дарницком, Оболонском и Печерском районах. В целом, в январе 2021 года выдано 222 аварийные контрольные карточки на нарушение благоустройства в связи с проведением аварийных работ на инженерных сетях.
Во всех районах столицы в январе 2021 года организация проведения сельскохозяйственных ярмарок отмечена на высоком уровне.
За первый месяц текущего года в 29 домах столицы избрана форма управления многоквартирным домом. Так, образовано 20 ОСМД и избраны 9 управляющих. По данному показателю лидирующие позиции занимали Голосеевский, Соломенский и Печерский районы. Зато в январе совладельцами ни одного дома в Деснянском районе не изменена форма управления.
По оценке состояния лифтового хозяйства в районах города Киева лучшая ситуация зафиксирована в Шевченковском, Печерском и Святошинском районах. Наибольшее среднее ежедневное количество простоев лифтов более 1 суток зафиксировано в Днепровском, Деснянском и Голосеевском районах столицы.
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