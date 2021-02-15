Фонд соцстрахования выплатил в январе 295 тысяч гривен медикам и их семьям

Медицинские работники, которые в результате острой профессиональной болезни COVID-19 получили стойкую утрату трудоспособности, в частности, инвалидность, получают от Фонда социального страхования (ФСС) ежемесячные страховые выплаты.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФСС.

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В частности, указано, что эти выплаты финансируются для лиц, находящихся на иждивении медицинских работников, в случае их смерти.

Размер выплат:

такие выплаты ежемесячно финансируются Фондом для медицинского работника в течение всей его жизни или до полного восстановления здоровья;

их размер в объеме 100% компенсирует пострадавшему потерянный заработок в соответствии с установленным МСЭК степени потери трудоспособности;

степени потери трудоспособности; ежемесячная выплата для одного медика от Фонда составляет от 710,79 грн до 21 тыс. 970 грн. Размер такой выплаты зависит от степени утраты трудоспособности и среднего дохода, который у потерпевшего был на момент наступления страхового случая.

Сколько профинансировано в январе:

ФССУ направил 295 тысяч гривен на финансирование ежемесячных страховых выплат за январь для указанных лиц;

направил 295 тысяч гривен на финансирование ежемесячных страховых выплат за январь для указанных лиц; из них на ежемесячные выплаты для медицинских работников — 92 тыс. гривен, для лиц, находящихся на иждивении умерших медицинских работников, — 203 тыс. гривен;

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