Фонд соцстрахования выплатил в январе 295 тысяч гривен медикам и их семьям

Медицинские работники, которые в результате острой профессиональной болезни COVID-19 получили стойкую утрату трудоспособности, в частности, инвалидность, получают от Фонда социального страхования (ФСС) ежемесячные страховые выплаты.
Об этом говорится в сообщении на сайте ФСС.
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В частности, указано, что эти выплаты финансируются для лиц, находящихся на иждивении медицинских работников, в случае их смерти.
Размер выплат:
Сколько профинансировано в январе:
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