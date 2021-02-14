Наушники из стекла: Apple зарегистрировала патент

Компания Apple решила использовать стекло при производстве новых AirPods. Согласно документу, появившемуся 16 февраля в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), Apple предлагает запатентовать проект полноразмерных наушников с чашечками из стекла.

Как отмечают в компании, стекло менее склонно к царапинам, чем пластик или металл. Кроме того, стекло более привлекательно с эстетической точки зрения.

Отметим, что Apple не первая компания, которая заявила о использовании стекла при производстве аудиотехники. Компания Sennheiser уже использует стекло в производстве наушников HD 820.