Наушники из стекла: Apple зарегистрировала патент

Компания Apple решила использовать стекло при производстве новых AirPods. Согласно документу, появившемуся 16 февраля в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), Apple предлагает запатентовать проект полноразмерных наушников с чашечками из стекла.
Как отмечают в компании, стекло менее склонно к царапинам, чем пластик или металл. Кроме того, стекло более привлекательно с эстетической точки зрения.
Отметим, что Apple не первая компания, которая заявила о использовании стекла при производстве аудиотехники. Компания Sennheiser уже использует стекло в производстве наушников HD 820.
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