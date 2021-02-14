Какие полномочия ОАСК предлагает урезать Зеленский

Президентский законопроект № 5067 о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева (ОАСК) предлагает лишить его права рассматривать дела относительно обжалования нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины.
Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованном на сайте Верховной Рады.
Документом предлагается такие дела передать в подсудность Верховному Суду Украины как суду первой инстанции.
Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей, согласно законопроекту, должен рассматривать административные дела в отношении законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений Кабинета Министров Украины.
А вот административные дела о законности и соответствия правовым актам высшей юридической силы нормативно-правовых актов министерств, других центральных органов исполнительной власти, Национального банка Украины, других субъектов властных полномочий, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, должен рассматривать Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из трех судей
Судом апелляционной инстанции в таких делах является Большая Палата Верховного Суда.
Также этим законопроектом уточняется значение термина «нормативно-правовой акт» для целей Кодекса административного судопроизводства Украины.
Как отмечается в документе, целями и задачами данного законопроекта является введение надлежащего высокого уровня судейского рассмотрения административных дел об оспаривании актов Кабинета Министров Украины, министерств, других центральных органов исполнительной власти, Национального банка Украины и других субъектов властных полномочий, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине тарифы на газ взлетели на 22%, но европейцы платят в три раза больше, – ВитренкоВчера, 14:46 - 1462 15
Пенсии в Украине могут сократиться в 1,5 раза — МинсоцполитикиВчера, 21:03 - 3261 10
IT-отрасль может потерять 20-30% роста из-за отказа от ФЛП по новому законопроекту Кабмина — IT Ukraine7 ч. назад - 1129 7
Судью приговорили к шести годам заключения за взяткиВчера, 20:38 - 709 5
Самозанятых лиц планируют заставить платить налоги - законопроект3 ч. назад - 1918 4
ТОП-20 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке (инфографика)7 ч. назад - 6088 1
В сетях АЗС назвали условия для снижения цен на бензинВчера, 19:00 - 3637
Пенсии в Украине могут сократиться в 1,5 раза — МинсоцполитикиВчера, 21:03 - 3261 10
Самозанятых лиц планируют заставить платить налоги - законопроект3 ч. назад - 1918 4
IT-отрасль может потерять 20-30% роста из-за отказа от ФЛП по новому законопроекту Кабмина — IT Ukraine7 ч. назад - 1129 7
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)6 ч. назад - 64
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)Вчера, 12:16 - 221
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)Позавчера, 14:06 - 926
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)14.02.2021, 10:00 - 1644
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 859