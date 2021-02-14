Фонд гарантирования возобновляет выплаты вкладчикам Банка Велес

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 23 февраля продолжает выплаты гарантированного возмещения вкладчикам АО «Банк Велес».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
С 23 февраля 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает выплаты гарантированного возмещения вкладчикам АО «Банк Велес» по договорам банковского вклада и банковского счета (включая карточные счета) в пределах 200 тыс. грн. Возмещение средств производится через отделения банков-агентов ФГВФЛ, подключенных к автоматизированной системе выплат Фонда.
Это стало возможным после восстановления ФГВФЛ контроля над этим банком и возобновления записи в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований о пребывании АО «Банк Велес» в процедуре прекращения под контролем уполномоченного лица, которому Фонд делегировал свои полномочия ликвидатора банка.
Напомним, Национальный банк Украины 10 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Банк Велес» за осуществление рисковой деятельности, систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга (в соответствии со статьей 73 и 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»).
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